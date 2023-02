Le Journal de la Formation spécial UHFP avec Pôle emploi

Le Journal de la formation était présent à la 18e édition de Université d’Hiver de la Formation Professionnelle organisée par Centre Inffo). Cette année le thème de cette université était : « compétences 2030 : réussir ensemble les transitions ! »

Dans cette édition spéciale Jérôme Joinet reçoit :

Catherine Beauvois, Directrice du Projet Compétences 4.0 à la Direction Générale de Pôle emploi

et

Hervé Jouanneau, Directeur ad intérim de la direction du développement des compétences dans les territoires à Direction Générale de Pôle emploi

Les deux invités reviennent sur ce qui a fait l’actualité récente de pôle emploi, le lancement du Rome 4.0 et l’AFEST.

ROME 4.0 un nouveau référentiel de compétences

Coconstruit avec les Opco, l’AFPA, les branches Rome 4.0 (référentiel opérationnel des métiers et des emplois ) est l’outil qui facilitera l’identification des compétences pour permettre davantage de mobilités professionnelles.

Présenté aux acteurs de l’emploi et de la formation au travers d’un webinaire le 23 janvier et lors de l’UHFP, ce nouveau référentiel conçu par Pôle emploi sera en ligne le 20 mars. Il permettra de mieux répondre aux besoins en recrutement des entreprises.

L’AFEST une nouvelle solution pour de former de futurs salariés

Pôle emploi finance des formations qui permettent d’adapter les compétences d’un candidat à un besoin avant de le recruter. Il y a notamment la Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) et l’Action de formation préalable au recrutement (AFPR).

L’AFEST est un dispositif récent, qui s’adresse aux TPE et PME qui sont très souvent confrontées aujourd’hui à des difficultés de recrutement. Avec l’Action de formation en situation de travail (AFEST), l’intervenant d’un organisme de formation certifié vient directement former un futur salarié sur son poste de travail. C’est donc une formation sur mesure pour de futurs salariés.

Intégrée aux dispositifs d’AFPR et POEI et sans coût supplémentaire, la modalité AFEST permet de bénéficier de l’expertise d’un organisme de formation, mandaté par Pôle emploi, pour aider l’entreprise à construire un parcours pédagogique à son image et à préparer au mieux l’apprenant à son futur poste. L’AFEST est mobilisable pour des métiers à tout niveau de qualification, pour des compétences qui ne s’apprennent pas à l’école, dans cinq secteurs en tension : commerce, construction, industrie, services aux entreprises (hors transport) et services aux particuliers.

La 18e UHFP Université d’hiver de la formation professionnelle

Organisée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université d’hiver de la formation professionnelle est l’événement de référence de tous les acteurs de l’accompagnement et du développement des compétences au service des jeunes, des actifs, des entreprises et des territoires. Tous les deux ans l’ UHFP rassemble et facilite les échanges entre DRH, responsables de formation en entreprise, dirigeants d’organismes de formation, consultants, coachs, chercheurs, edtechs, financeurs et décideurs, acteurs privés, publics et paritaires en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles