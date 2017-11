Emploi: PWC recrute près de 1 700 collaborateurs en France

Le secteur du conseil et de l’audit est une des activités qui recrute le plus en France. C’est notamment le cas de l’entreprise PWC France et Afrique Francophone. Une firme internationale présente partout dans le monde mais surtout 5800 collaborateurs en France et Afrique répartis dans 24 bureaux. Un des grands noms du conseil et de l’audit, mais aujourd’hui c’est quoi ? C’est du conseil, notamment en management et en stratégie, deux secteurs en plein essor au sein de PWC. Mais aussi l’audit et le commissariat au compte qui reste le métier de base de l’entreprise. PWC propose aussi une société d’avocats. Un véritable accompagnement de tous les dirigeants d’entreprises.

Un métier en perpétuel évolution chez PWC

Si ces métiers ne datent pas d’hier, ils sont malgré tout en plein changement et en pleine mutation. Notamment avec l’évolution du digital et du numérique qui impactent de plus en plus tous les secteurs de l’emploi. PWC ne fait pas exception, et c’est pour cela que l’entreprise s’engage aussi à accompagner ses clients dans cette transformation. Cyber-sécurité, conseils en transformation digitale… tant d’évolutions que l’entreprise propose.

Des nouveaux métiers au sein de PWC qui poussent donc à recruter de nouveaux collaborateurs. Ce sont en effet 1 700 personnes qui sont recherchés par l’entreprise, notamment des jeunes diplômés et des stagiaires pour les deux tiers. Sachant que pour la question des stages, il s’agit avant tout d’une formation de pré-embauche. Un recrutement jeune et dynamique qui va donc dans le sens du développement de l’entreprise. Un recrutement qui va donc s’opérer autour des écoles de commerce et d’ingénieurs. Mais les formations universitaires ne sont pas aussi oubliées par PWC.

La curiosité, atout principal du candidat

Et pour mettre toutes ses chances de son côté, PWC axe son recrutement sur les compétences comportementales. Si les compétences techniques et les acquis théoriques sont importants, ce qui va surtout séduire l’entreprise, ce sont surtout des collaborateurs prêts à travailler en équipe. Mais qui sont aussi tournés sur la curiosité sur le monde et sa volonté à tout découvrir.