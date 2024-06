L’aéronautique : un secteur qui recrute

Le Journal de l’Emploi a accueilli Michael Cerniot, directeur grand compte chez Proman, pour discuter des opportunités d’emploi dans le secteur aéronautique.



Proman, entreprise familiale française spécialisée dans les services RH et le travail temporaire. Existe depuis 34 ans et compte plus de 400 agences réparties dans 89 départements. Ce leader de l’intérim met l’accent sur l’évolution et la digitalisation d’un secteur aéronautique en pleine expansion en France.

L’industrie aéronautique française est omniprésente à travers le pays, avec des pôles d’activité dispersés dans diverses régions. Ce secteur dynamique est en constante évolution et s’oriente de plus en plus vers la digitalisation. Ce qui ouvre donc de nombreuses perspectives d’emploi.

Des opportunités pour tout le monde

Proman recrute pour une grande variété de postes dans l’aéronautique, allant des ouvriers aux cadres techniciens, en passant par des métiers spécialisés comme ajusteur-monteur et mécanicien. Que les candidats soient déjà formés ou non, Proman offre des opportunités adaptées à chaque profil.

Pour répondre aux besoins spécifiques de l’industrie, Proman propose également des formations longues et qualifiantes. Ces programmes permettent en effet aux employés de développer de nouvelles compétences et d’évoluer dans leur carrière. Que ce soit pour des contrats à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI).

Actuellement, Proman recherche activement plus de 5 000 personnes pour des postes dans l’aéronautique, dont 1 500 rien qu’en Île-de-France. Ce besoin croissant de personnel illustre l’expansion continue du secteur et l’importance de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée pour maintenir cette croissance.