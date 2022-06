LEARNING TECHNLOGIES : La Ed-Tech, vecteur de transformation de la société et du secteur de la formation.

Yannig Raffenel est Co-président d’Ed-Tech France qui rassemble 420 entreprises qui contribuent toutes à produire des ressources, des contenus et du service pour l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle. Il nous parle aujourd’hui du secteur de la Ed-Tech. La filière Ed-Tech représente 1 milliard de chiffre d’affaire, et plus de 8 000 emplois. Pour Yannig Raffenel, les différentes entreprises du secteur doivent innover ensemble et s’intéresser aux spécificités des apprenants. Cela passe donc par le digital, et notamment par la réalité virtuelle mais également le métavers qui se développe beaucoup en France dans l’ingénierie pédagogique. Le secteur Ed-Tech accompagne donc en profondeur cette transformation notable de la société. Pour plus d’informations : https://edtechfrance.fr