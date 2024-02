Le Journal de la Formation : AnnÃ©e EuropÃ©enne des CompÃ©tences

Dans cette édition du Journal de la formation en partenariat avec Centre Info, il sera question de Compétences et d’Europe avec Régis ROUSSEL, Responsable du Département Région, Europe, International à Centre Inffo.

L’Année européenne des compétences (Mai 2023 à Mai 2024) a pour objectif de donner un nouvel élan à l’apprentissage tout au long de la vie, en donnant aux citoyens et aux entreprises les moyens de contribuer aux transitions écologique et numérique, soutenant ainsi l’innovation et la compétitivité.

L’Année européenne des compétences 2023 va aider les entreprises, en particulier les PME, à remédier aux pénuries de compétences dans l’UE. Elle va favoriser un état d’esprit de reconversion et de perfectionnement professionnels, en aidant les personnes à acquérir les compétences adéquates pour des emplois de qualité.



Régis Roussel, partage sa vision sur la manière dont la formation peut devenir un levier essentiel pour permettre à chacun de s’adapter aux nouvelles réalités professionnelles et sociétales. L’objectif étant de valoriser des projets et des actions menées par les entreprises et les organismes de formation.



Centre Inffo reste fidèle à sa mission principale de service public. En tant qu’acteur clé du paysage de la formation en France, Centre Inffo joue un rôle crucial dans la diffusion d’informations.

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site de la Commission européenne et Centre Inffo