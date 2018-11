Initiative: Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée

Le projet Territoires Zéro Chômeur de Longue durée : une solution prometteuse !

Tandis que le chômage reste élevé en France, de nouveaux projets voient le jour pour tenter de réduire le nombre de chômeurs (selon le Bureau international du travail, ils sont 1,2 millions sur 2,8 millions). Une initiative qui semble porter ses fruits, c’est le projet Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée! Un projet lancé par l’association ATD Quart-Monde, qui connait de très bons résultats depuis son lancement.

Le projet TZCLD : qu’est-ce que c’est ?

Le projet Territoires Zéro Chômage longue durée est imaginé en octobre 2016 par l’association ATD Quart-Monde avec le partenariat du Secours Catholique, Emmaüs France (mouvement solidaire implanté partout en France), Le Pacte civique (communauté citoyenne), et la Fédération des acteurs de la solidarité (réseau de lutte contre les exclusions). Ils ont obtenus le soutien d’un certain nombre

de parlementaires et une loi d’expérimentation a été votée afin de financer et soutenir ce projet.

Le principe: tout part du terrain! Les besoins sur le territoire et les envies des personnes au chômage servent à créer des emplois via des entreprises à but d’emploi. Celles-ci bénéficient d’un soutien financier prévu par la loi (l’argent des différentes prestations chômage – 18000 euros par an- sert a créer un CDI) .

L’objectif de ce projet est de ramener à zéro le nombre de chômeurs longue durée dans des régions données avec un budget défini.

Comment ça fonctionne ?

Des diagnostics sont réalisés par un comité de pilotage local dans les territoires délimités afin de déterminer les besoins des entreprises ainsi que ceux des demandeurs d’emploi. Ainsi, les entreprises à but d’emploi (EBE) sont créées. Ces entreprises vont recruter ensuite les personnes privées d’emploi pour les besoins identifiés. Par contre ces embauches se font sur la base du volontariat des personnes en chômage longue durée et leurs projets personnels. C’est les personnes aux chômage qui sont au centre de l’attention!

Les EBE peuvent développer ensuite différentes activités, pour pérenniser l’activité de l’entreprise. Aujourd’hui ces EBE ont développés des activités allant de la recyclerie, au maraichage et passant par des activités de services à la personnes, de la mécanique automobile … Tout est a inventer tout est possible, par exemple une EBE dans le Nord a développé une activité de transformation de la laine et de production …et cela marche!

Des résultats prometteurs et une deuxième phase pour 2019 !

En l’espace d’un an, sur les 10 territoires tests du projet, environ 680 emplois ont été créés sans oublier de nouvelles entreprises avec de nouvelles activités! De très bons résultats pour une première phase d’expérimentation qui n’est pas la dernière ! En 2019, une autre loi d’expérimentation territoriale va voir le jour dans le but d’élargir et diffuser le projet à une plus large échelle. Déjà 50

nouveaux territoires sont volontaires ce qui promet pour l’avenir des chômeurs en France.

Pour en savoir plus: www.tzcld.fr