40000 opportunités d’emploi à saisir dans le secteur du soin et du service à la personne

Les secteurs de la santé et les métiers d’aide à la personne font partie des cinq secteurs les plus porteurs d’opportunités d’emploi en Île-de-France. le journal de l’emploi vous propose un focus sur ce secteur avec Najat Semdani, Cheffe de projet régionale France Travail Île-de-France

Ce sont près de 40 000 opportunités d’emploi qui sont à saisir en Île-de-France dans les métiers du soin et de l’aide à la personnes. Des opportunités qui peuvent être saisies à travers un projet de reconversion. Les métiers qui recrutent peuvent être aussi bien : assistant de vie, auxiliaire de vie, aide-soignant, aide aux personnes âgées, aide ménager ou encore aide à domicile. Ces différents métiers sont aujourd’hui sont intégrés à la démarche « Région recrute ».

Ainsi, France Travail avec ses partenaires a pour ambition, en 2025, de sensibiliser 40 000 demandeurs d’emploi sur ces métiers et d’assurer le recrutement de 10 000 personnes.

Pour cela, trois priorités guident l’action des conseillers, coordonnée et animée par les ELD :

• Agir sur les demandeurs d’emploi déjà inscrits sur ces métiers et les mettre en relation avec les entreprises du secteur jusqu’à leur retour effectif en emploi ;

• Sensibiliser les demandeurs d’emploi non-issus de ces métiers et les accompagner de la découverte du secteur jusqu’à l’emploi ; avec par exemple des immersions professionnelles.

• Mobiliser les entreprises aux différentes étapes du parcours des demandeurs d’emploi pour satisfaire leurs besoins en recrutement.

prendresoin.fr la bonne adresse



Pour répondre à tous ces besoins et guider tous les candidats une plateforme a été mise en place : prendresoin.fr. Cette plateforme digitale valorise les filières des métiers de l’humain et invite au passage à l’action (les différentes filières) :.

Vous pourrez tout savoir sur les métiers de la Petite enfance, les métiers du handicap, les métiers du Grand-âge, les métiers du Social, les métiers de la Santé.

Vous y trouverez également des services pour vous guider vers l’emploi dans la filière avec les moyens de se faire accompagner, de se former et pour postuler. Car vous y trouverez des offres d’emplois, des sessions de recrutement (via la MRS – méthode de recrutement par simulation) et des offres en immersion professionnelle.

Quelques exemples de métiers qui recrutent :

Aide aux personnes âgées : Vous aurez pour mission d’accompagner les seniors dans leur quotidien, que ce soit pour les tâches ménagères ou pour les soins personnels. Ce métier est essentiel pour garantir le bien-être des personnes âgées.

•Aide ménager : En tant qu’aide ménager, vous aiderez les familles et les personnes seules à maintenir un environnement propre et sain. Ce métier est accessible sans qualification spécifique et peut être une porte d’entrée vers d’autres carrières dans le secteur.

Auxiliaire de vie : L’auxiliaire de vie sociale (AVS) accompagne les personnes dépendantes dans leurs activités quotidiennes. Ce métier nécessite une formation spécifique mais offre une grande satisfaction personnelle grâce au lien établi avec les bénéficiaires. •

Aide-soignant : Profession réglementée, l’aide-soignant travaille au sein d’équipes médicales pour fournir des soins directs aux patients. Ce métier requiert une formation certifiée mais est très recherché sur le marché du travail.