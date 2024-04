Focus sur l’alternance et les défis des jeunes avec le MEDEF

Dans cette édition du Journal de l’Emploi, Daniel Weizmann, président du MEDEF Ile de France, a abordé un sujet crucial : la recherche de contrat d’alternance, un défi de taille pour de nombreux jeunes. Avec le marché de l’emploi en perpétuelle mutation, trouver sa place devient une tâche ardue pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail.



Dans cette optique, la « Fête des métiers de l’alternance », prévue pour le 22 mai prochain à Paris Montreuil Expo, se révèle être un événement incontournable. Avec la participation de plus de 200 exposants, comprenant des écoles, des Centres de Formation d’Apprentis (CFA), des acteurs institutionnels et des fédérations professionnelles, ainsi que des entreprises proposant plus de 5000 offres, cet événement promet d’être une véritable mine d’opportunités pour les jeunes en quête d’alternance.

L’emploi et la formation occupent une place centrale dans les préoccupations des entreprises, comme l’a souligné Daniel Weizmann. Face à un marché de l’emploi de plus en plus compétitif, le MEDEF s’engage à soutenir les entreprises en les aidant à trouver des alternants, notamment à travers des plateformes de formation et des actions concrètes.

Les difficultés de recrutement auxquelles sont confrontées de nombreuses entreprises poussent ces dernières à se tourner vers l’alternance comme une solution viable. En effet, l’alternance représente un véritable canal de recrutement permettant aux entreprises de former et d’intégrer de nouveaux talents tout en répondant à leurs besoins spécifiques.

Il est essentiel pour les chefs d’entreprise de considérer l’alternance comme une option stratégique pour assurer la transition des collaborateurs partant à la retraite ou quittant l’entreprise pour d’autres raisons. En investissant dans la formation des jeunes, les entreprises non seulement comblent leurs besoins en compétences, mais contribuent également au renouvellement générationnel et au dynamisme économique.