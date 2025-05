Changer de secteur : sa reconversion vers la culture

Dans cette édition de Cap ou pas Cap, Julienne Nadin reçoit Marie-Hélène Avril qui nous raconte sa reconversion dans le secteur culturel.

La reconversion par petits pas

Pendant plus de dix ans, Marie-Hélène Avril a travaillé dans le marketing de la grande consommation, notamment dans la santé bucco-dentaire. Un domaine qu’elle maîtrisait, mais dans lequel elle ne se reconnaissait plus. La naissance de son enfant marque un tournant. Temps d’arrêt, prise de recul, et un déclic : revenir à son premier amour, la culture.

Elle engage alors un bilan de compétences, identifie ses valeurs, ses envies profondes et teste la faisabilité de son projet. Objectif : valoriser ses compétences marketing au service de la médiation et du développement des publics. Malgré les doutes – salaires plus bas, marché fermé, regard des recruteurs – elle s’accroche.

Pas à pas, elle construit son réseau, multiplie les rencontres, s’engage comme bénévole chez Art Explora et dans un club de professionnels. Les premières missions arrivent : Musée de la Marine, Centre Pompidou, puis Cultival. Après plusieurs CDD, elle décroche enfin un CDI de rêve dans une structure qui mêle création, patrimoine et transmission.

Aujourd’hui, elle se dit « alignée » avec ce qu’elle fait. Son conseil ? « Y aller en petits pas, ne pas rester seul, et transformer ses carnets de notes en carnet d’adresses. »

À propos

Marie-Hélène Avril est directrice marketing et communication chez Cultival, une agence qui propose des visites culturelles immersives dans des lieux emblématiques comme les Invalides, le Stade de France ou l’Opéra de Paris.