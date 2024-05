Avneer : la solution hors Parcoursup

Dans un monde où l’orientation professionnelle devient de plus en plus complexe pour les jeunes. Deux entrepreneurs visionnaires, Guillaume Charles et François Brunet, ont décidé de simplifier cette étape cruciale pour les jeunes. Lors du Journal de la Formation, ils ont dévoilé leur application, Avneer.

Lancée en février, Avneer se positionne comme la première application gratuite de rencontre professionnelle, disponible sur tous les stores. Conçue pour guider les jeunes dans leur parcours. Cette application offre une mine d’informations sur les métiers, les formations associées, les écoles et les modalités pour exercer ces professions.

Une solution pour les jeunes hors Parcoursup

Pour ceux qui ne trouvent pas leur voie dans le système traditionnel, Avneer propose des alternatives solides. L’application offre des formations reconnues par l’État. Indépendantes du processus Parcoursup, permettant ainsi aux jeunes de continuer leur parcours éducatif sans angoisse.

La phase d’admission de Parcoursup dure jusqu’au 12 juillet, date limite pour accepter une proposition d’inscription. Avneer offre donc une bouffée d’oxygène à ceux dont les vœux ne sont pas acceptés, leur évitant le stress et l’incertitude de se retrouver sans école ni formation.

Depuis son lancement, Avneer a déjà attiré 15 000 utilisateurs, signe d’un besoin réel et d’un accueil positif parmi les jeunes en quête de leur avenir professionnel

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.avneer.com ou vous pouvez télécharger sans autre l’application sur n’importe quel store.