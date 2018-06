Un accélérateur pour développer son activité

Vous avez créé votre entreprise et vous devez maintenant passer à la vitesse supérieure. Vous devez accélérer pour stabiliser votre projet et développer votre activité. C’est pourquoi, Label Entreprise vous invite à découvrir les accélérateurs d’entreprises. Arnaud Pelloquin est le responsable du pôle entrepreneur de Wilco. Wilco est un accélérateur de startups d’Ile-de-France. Et donc, Arnaud Pelloquin explique comment fonctionne sa strcuture. Kévin Hutchings est l’un des cofondateurs de Stayaction. Sa startup bénéficie du programme d’accélération de Wilco. Et il explique l’intérêt d’intégrer un accélérateur.

Label Entreprise, l’émission télé des entrepreneurs

