Aujourd’hui pour Demain avec EcoAct

EcoAct: pour la performance durable des entreprises

Arnaud Doré, Directeur de l’équipe Nature-Based solutions d’ECOACT est l’invité d’Audrey Pulvar dans cette édition d’Aujourd’hui pour Demain.

EcoAct est l’un des principaux cabinets de conseil spécialisés dans l’amélioration de la performance durable des entreprises et des collectivités.

EcoAct, le champion du bas carbone

Leader dans son secteur, EcoAct accompagne dans la durée les acteurs publics et privés dans la mise en œuvre de leur politique de développement durable. Le 1er octobre 2020, EcoAct a intégré Atos un expert du digital. En alliant expertise technologique de pointe, capacités de mise en œuvre inédites et connaissance approfondie du changement climatique, les deux sociétés ont un objectif commun : offrir la gamme la plus complète des solutions de décarbonation qui aidera les organisations à réaliser leurs ambitions climatiques et atteindre leurs objectifs « Net Zero ». « Le digital peut être une solution dans notre combat commun pour le changement climatique. Nous apportons des solutions pour mieux maitriser notre consommation d’énergies et de matières premières » assure Arnaud Doré, directeur de l’équipe Nature-based solutions d’EcoAct. EcoAct a une approche à 360° autour du changement climatique. Le cabinet de conseils aide les entreprises à résoudre deux questions à savoir comment l’organisation peut diminuer son impact sur le climat et comment le changement climatique peut avoir un impact sur l’organisation. Implantée en France, au Brésil et au Kenya, EcoAct développe de nombreux programmes de compensation carbone, facteurs de développement économique local dans les pays en développement. L’entreprise est née de la volonté de replacer l’environnement et l’humain au cœur des enjeux économiques. Son ambition est d’apporter une réponse innovante et de qualité à leurs clients soucieux d’engager une démarche de performance durable, que ce soit au niveau de leur activité ou de leurs produits et services.