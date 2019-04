Que font les CCI pour favoriser la création d’entreprises ?

Favoriser la création d’entreprises est l’une des missions des CCI. Alors, Label Entreprise propose un zoom sur les actions mises en place par les CCI, Chambres de Commerce et d’Industrie pour accompagner les dirigeants de TPE et PME en compagnie de Nathalie Carré. Et cette émission est réalisée depuis le Forum TPE / PME organisé par la Banque de France.

