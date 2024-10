VISIONS – un monde du travail en mutation – avec Philippe SILBERZAHN

Comment vivez-vous l’incertitude ?

Comment vos entreprises s’adaptent-elles à un monde incertain ?

L’invité de Laure Brignone vous apporte des réponses et son analyse à ces questions!

Naviguer avec l’incertitude

Dans cette édition de VISIONS- un monde du travail en mutation Laure Brignone reçoit Philippe Silberberzahn ‪ pour vous plonger dans le monde de l’incertitude et de ses conséquences à un niveau individuel et organisationnel.

Qu’est-ce que cela implique au niveau du management et comment une entreprise y fait-elle face ?

Que peut-on mettre en place ?

Et d’ailleurs qu’est-ce qu’une culture de l’incertitude ?

Philippe Silberzahn nous apporte une vision optimiste de l’incertitude, à cultiver chacun à notre niveau. Car plus que survivre, nous pouvons prospérer dans un monde incertain.

Alors plongeons dans le monde de l’incertitude !

L’invité de Visions : Philippe Silberzahn

Philippe Silberzahn est professeur à l’emlyon Business School. Ses travaux portent sur la façon dont les organisations peuvent se transformer pour gérer les ruptures et les situations d’incertitude radicale. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles, et il intervient régulièrement sur ces sujets auprès des dirigeants d’entreprises comme consultant, formateur et conférencier. Il est diplômé de la Sorbonne, titulaire d’un MBA de la London Business School et d’un doctorat en management de l’École Polytechnique.

Pour en savoir plus sur l’incertitude

A lire : le livre de Philippe Silberzahn « Bienvenue en Incertitude ! » aux éditions Diateino.

Suivre Philippe Silberzahn:

son blog – www.philippesilberzahn.com

Twitter/X @phsilberzahn

LinkedIn ( / philippesilberzahn )

