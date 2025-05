Paroles d’Agriculteur – Diversifier pour durer : l’exemple du Pressoir d’Or

Depuis son installation en 1987, Éric Doré a multiplié les projets pour faire évoluer son exploitation familiale située en Normandie. Initialement, il choisit de planter un verger de pommiers plutôt que de poursuivre l’élevage ovin. Trois ans plus tard, il commence à produire ses premières bouteilles de cidre.

Encouragé par une médaille d’or obtenue au Salon de l’Agriculture en 1993, il structure progressivement son activité. Grâce à une gestion rigoureuse, la production atteint aujourd’hui plus de 200 000 bouteilles, avec une gamme variée de cidres et jus de pommes.

L’exploitation s’est aussi ouverte au public avec des visites guidées et un magasin. À l’approche de la retraite, Éric Doré poursuit l’innovation. Il prévoit la rénovation d’une maison familiale pour y installer un nouveau point de vente et des bureaux.

Autre projet en cours : la plantation d’une vigne sur des coteaux normands, rendue possible grâce à des échanges de parcelles. Diversifier en restant accompagné Tout au long de son parcours, Éric Doré s’est entouré de partenaires et conseillers pour mener à bien ses projets. Il est aujourd’hui reconnu pour son sens de l’anticipation, sa capacité à se former et à déléguer.

La diversification agricole, souvent complexe, demande de mobiliser des compétences multiples : gestion, communication, marketing… Des domaines qu’il a appris à apprivoiser au fil du temps.

Paroles d’Agriculteur avec Cerfrance

Ce reportage est réalisé en partenariat avec Cerfrance, premier réseau associatif de conseil et d’expertise comptable. Présent partout en France, Cerfrance accompagne plus de 320 000 clients à chaque étape de leur projet : gestion, stratégie, développement ou transmission.