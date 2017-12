Emploi: France-Emploi dispose de 35 000 offres d'emplois sur son site

La recherche d’emploi est parfois un vrai casse tête. Mais aujourd’hui, il existe une solution ! Et tout le monde y a accès, car c’est internet. Si l’utilisation de cet outil numérique peut servir à la connaissance ou au divertissement, c’est devenu le pilier essentiel de la recherche d’emploi en France et dans le monde. De nombreux sites spécialisés se sont donc développés à l’instar de France-Emploi, un site internet qui date d’un et deux mois et qui est une filiale du groupe de presse de Ouest France.

35 000 offres d’emploi disponible sur France-Emploi

France-Emploi, c’est avant tout l’émanation nationale de Ouest France Emploi qui existe depuis presque 20 ans. Et c’est d’ailleurs face au succès régional de la plateforme sur le quotidien que le groupe a décidé de nationaliser sa démarche. Lancé parmi le marché florissant des sites d’emploi, le constat est positif pour ce petit nouveau qui présente aujourd’hui près de 35 000 offres. Un chiffre en croissance qui grimpe de manière parallèle avec celui du marché de l’emploi. Les offres sont d’ailleurs de plus en plus importantes en nombre depuis septembre 2017.

Les offres proposées sur France-Emploi sont nombreuses et partent de grandes enseignes locales mais sont aussi florissantes en demandes auprès des TPE et des PME. Mais ce qui caractérise la plateforme, ce sont avant tout les grands groupes comme le Club Med ou la SNCF qui ont pu tester les infrastructures du site afin d’adapter la meilleure offre possible aux futurs postulants.

France-Emploi, un partenariat avec Pôle Emploi pour couvrir tout le pays

Bien que débutant en local, le site internet s’ouvre aujourd’hui la totalité du territoire français. Une chose rendue possible notamment grâce au partenariat avec Pôle Emploi qui dans le cadre de la transparence du marché de l’emploi met en avant des offres auprès des différents sites. Aujourd’hui, France-Emploi a pour principal visiteur les demandeurs d’emploi de l’Ile-de-France (ce qui n’est pas une surprise), mais la seconde région est la Nouvelle-Aquitaine, ce qui est beaucoup plus surprenant. Mais le site propose surtout des emplois dans tous les secteurs de métiers, ce qui peut donc toucher l’ensemble des chercheurs d’emploi en France.