« T’inquiète… je gère » avec Paul Lescure, étudiant et engagé associatif

Un engagement dans différentes associations

Paul Lescure profite de ses études pour multiplier les engagements dans les associations. Après avoir contribué au bon déroulement de la Croisée des Talents, il prépare un séjour de 6 mois en Amérique Latine au sein d’Aventures équitables. Et le but de ce séjour est d’identifier des initiatives de l’économie sociale et solidaire.

Un intérêt pour le bénévolat.

Une expérience au sein d’une association enrichit un CV. Mais ce n’est pas la principale motivation de l’engagement associatif de Paul. Il est aussi bénévole par envie et par passion. Alors découvrez le témoignage de Paul dans « T’inquiète… je gère ».

Kangae un site pour jeunes entrepreneurs

Si vous avez entre 15 et 25 ans, et si vous avez des envies, des idées, des projets, rendez-vous sur kangae.fr, le site qui donne le goût de se lancer. Découvrez d’autres témoignages de jeunes entrepreneurs dans « T’inquiète… je gère ».