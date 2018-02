Comment entreprendre dans la musique ?

Le secteur de la musique vous intéresse et vous aimeriez pourquoi pas créer votre activité dans ce secteur. Mais comment entreprendre dans la musique ? C’est la question posée dans cette émission Label Entreprise. Philippe Nikolov fondateur de Jazziaprod y répond. Et il retrace son parcours et partage son expérience.

Secteur réglementé et être passionné.

La musique est un secteur réglementé. Les entrepreneurs dans ce secteur sont des passionnés. Voilà deux spécificités que constate Philippe. Mais Philippe donne aussi des noms de structures d’accompagnement pour ceux qui veulent se lancer.

Revoir les émissions Label Entreprise pour s’inspirer.

Enfin, vous trouverez de nombreux témoignages d’entrepreneurs dans Label Entreprise, l’émission pour entreprendre.