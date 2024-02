Opus Formation : une solution plus immersive

Dans cette émission Journal des salons – Jérôme Joinet reçoit Franck Lavis, gérant d’Opus Formation. Un centre de formation/CFA spécialisé dans le recrutement et la formation professionnelle de personnes en reconversion et de demandeurs d’emploi.

Depuis sa création en 2004. Opus Formation s’est distingué comme un acteur majeur de la formation professionnelle, avec des implantations à Lyon et à Paris. Aujourd’hui, Opus Formation accueille plus de 1500 alternants de niveau bac+5 dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du commerce.

Opus Formation, adopte une approche moderne de l’apprentissage. Avec 70% de leurs formations dispensées à distance, l’organisme adopte une méthode pédagogique novatrice. Elle repense la manière dont les connaissances sont transmises et intégrées.

L’une des particularités de cette approche est la création d’un environnement immersif, où chaque apprenant peut créer son propre avatar et interagir dans un campus virtuel. Cette solution immersive vise à favoriser la synergie au sein des groupes et à dynamiser l’expérience d’apprentissage.

