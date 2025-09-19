Olivier Muller ou comment j’ai libéré mon entreprise

Dans cet épisode de Future of work, Julienne Nadin reçoit Olivier Muller, directeur de l’agence APF à Rouen, pour explorer son parcours et son approche managériale innovante, avec une entreprise libérée.

Future of work – Rencontre avec Olivier Muller, dirigeant inspirant

OlivierMuller partage comment il a transformé son entreprise de services à la personne — incluant entretien, jardinage et maintien à domicile pour les personnes âgées ou handicapées — en adoptant un modèle d’organisation libérée, inspiré du livre de Frédéric Laloux « Reinventing Organizations » (Ed. Diateino) et des pratiques observée aux Pays-Bas.

Il explique comment il a mis en place des équipes autonomes, redonné le pouvoir d’agir aux salariés et instauré un socle de valeurs et une raison d’être qui guident les décisions et favorisent la qualité de service.

Grâce à cette transformation, l’entreprise a réduit l’absentéisme, le turnover et les accidents du travail, tout en renforçant la motivation et la cohésion des équipes. Olivier Muller évoque également l’importance de l’intuition, du leadership authentique, et du rôle des réseaux et collectifs comme L’Humain d’Abord pour accompagner d’autres structures dans ce changement. Il conclut sur sa vision du futur du travail : des entreprises plus humaines, autonomes, et tournées vers le sens et l’impact social.