VISIONS N°50 – Le salarié d’abord, le client ensuite ! Avec Laurent Guillou

Dans cette édition de Visions – un monde du travail en mutation, Laure Brignone reçoit Laurent Guillou, co-gérant du Groupe Facility, une entreprise de nettoyage professionnel implantée à Saint-Nazaire.

Dans un secteur marqué par un fort turnover et des métiers souvent invisibles, Facility fait le choix d’un positionnement à contre-courant : placer le salarié avant le client.

Et si l’on inversait vraiment la pyramide ?

Dans le nettoyage professionnel, les contraintes sont nombreuses : horaires fractionnés, travail isolé, reconnaissance limitée. Ces réalités interrogent directement la capacité des entreprises à fidéliser leurs équipes et à garantir la qualité de service dans la durée.

Partant de ce constat, Laurent Guillou défend l’idée qu’un modèle centré sur les besoins du salarié peut transformer en profondeur l’organisation du travail. L’équilibre de vie, la reconnaissance, la confiance et la cohérence des plannings deviennent alors des leviers d’engagement, bien avant les discours managériaux classiques.

Visions avec Laurent Guillou

Dans cet épisode, Laurent Guillou revient sur les choix structurants opérés par le groupe Facility et sur les enseignements tirés de plus de quinze ans d’expérimentations. Il partage les réussites, mais aussi les limites rencontrées, notamment lorsque certaines approches managériales ne trouvent pas leur place auprès de tous les salariés.

L’échange ouvre également une réflexion plus large sur l’avenir du travail dans des secteurs en tension : jusqu’où peut-on aller dans la responsabilisation ? Comment concilier performance économique et engagement humain ? Et que signifie réellement “enchanter” le travail, pour les salariés comme pour les clients ?

