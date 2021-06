Paroles d’entreprise: les Transports Mondamert

Dans ce reportage vous allez découvrir le parcours du repreneur de l’entreprise Transports Mondamert et ses choix en matière de suivi de l’activité de son entreprise. L’activité de cette SARL reprise par M Esteves en 2006 est le transport de matériaux en vrac, le transport d’engins, la location avec chauffeurs de camion benne et pelle TP. Maîtriser les bases de la gestion et de la comptabilité a été un avantage pour Aurélien Esteves quand il a repris les rênes de l’entreprise Transports Mondamert, tenue à l’origine par son oncle. Trouver sa propre organisation, se fixer des objectifs réalistes, suivre ses indicateurs de gestion et, à partir de là, prendre des décisions de dirigeant : tout cela garantit la bonne conduite de son entreprise.

Paroles d’entreprise: la maîtrise de la comptabilité clef du succès

La comptabilité est à l’entreprise ce que la fiche de paie est au salarié. Un outil indispensable, mais que la plupart du temps, on se contente de classer après avoir regardé le chiffre porté au bas de la page. Rares sont les chefs d’entreprise qui s’en servent comme d’un outil d’analyse, faute de posséder la grille de lecture de ces documents. Il faut bien en convenir, ils utilisent un jargon, une technicité pas toujours très accessibles. Formation et vulgarisation sont nécessaires pour une meilleure compréhension du fonctionnement économique, fiscal ou social de l’entreprise. Pour le dirigeant les enjeux sont multiples. En premier lieu, identifier “où passe l’argent de l’entreprise” pour appuyer ses décisions de développement, d’investissement, d’embauche mais aussi pour percevoir les faiblesses de sa gestion et mettre en œuvre les correctifs indispensables. En second lieu, maîtriser les mécanismes comptables pour se donner les moyens de comprendre et d’anticiper les sommes à payer au titre des prélèvements obligatoires : imposition, cotisations sociales du travailleur indépendant… Ainsi au travers de ce reportage, nous vous proposons de revenir sur quelques-uns des fondamentaux de la gestion d’entreprise.

Ce reportage vous est proposé en partenariat avec Cerfrance . Le réseau de conseil et d’expertise comptable partenaire de la performance des chefs d’entreprise.