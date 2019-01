Nosa Transport, récompensé par le concours Talents des cités.

Romane Méance a fondé Nosa Transport. Comme son nom l’indique, cette entreprise a pour activité le transport. Bien que créée dans ce secteur d’activité très concurrentiel, Nosa Transport a su se faire une place et fidéliser plusieurs clients. Implantée dans un quartier populaire de l’est parisien, elle a déjà créé une douzaine d’emplois. C’est pour ce dynamisme que Talents des Cités a récompensé Romane.

Le concours Talents des cités

Talents des Cités est un concours pour les entrepreneurs. Il récompense chaque année une quarantaine de créateurs d’entreprise dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville. Dans un contexte où la situation et l’image des cités ne s’améliore pas de façon spectaculaire, Talents des Cités est une opération positive et concrète. Elle est organisée par les plus hautes institutions de l’Etat et soutenue par les grandes entreprises françaises.

