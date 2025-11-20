Métiers de la banque : 200 métiers et des milliers de recrutements

Dans une nouvelle édition du Journal de l’Emploi, le focus est mis sur le secteur bancaire. Un secteur en pleine transformation et pourtant peu connu pour sa diversité de métiers. L’invitée de l’émission est Béatrice Layan, responsable de l’Observatoire des métiers de la Banque. Elle nous rappelle que le secteur recrute beaucoup. Et surtout qu’il regroupe plus de 200 métiers, bien au-delà de l’image traditionnelle du conseiller clientèle.

Un secteur avec plus de 200 métiers

Une récente étude menée avec OpinionWay et Atlas met en lumière un paradoxe. Les jeunes connaissent très peu la diversité des métiers bancaires. En effet, Ils citent d’abord le conseiller de clientèle, le chargé d’accueil ou le directeur d’agence. Mais ils imaginent peu que la banque est désormais une industrie de haute technologie. Un secteur, avec plein de nouveaux métiers, fortement consommateur de compétences en informatique et data. Avec la digitalisation, ces domaines représentent aujourd’hui un important vivier de recrutement.

Des recrutements massifs : 40 000 embauches en 2024 !

Le secteur bancaire affiche une forte dynamique d’emplois. Pour preuve plus de 40 000 recrutements l’an dernier et 373 000 salariés en activité aujourd’hui. Alternance, CDI, mobilité interne et parcours évolutifs font partie des atouts majeurs. L’alternance reste une voie d’accès privilégiée, avec plus de 20 000 alternants accueillis en 2023. Côté formation, si les profils Bac+4/5 sont majoritaires, les opportunités demeurent ouvertes à tous! Il faut savoir plus de 10 % des entrées se font en dessous du Bac+2.

Autre point fort du secteur : la parité, avec 57 % de femmes dans les effectifs. De plus, parce que un cadre sur deux est une femme, la banque se distingue comme un secteur engagé et exemplaire.

La reconversion professionnelle est également encouragée. De nombreux actifs y voient un secteur porteur de sens, offrant stabilité, perspectives et conditions de travail attractives. Pour Béatrice Layan, le conseil est clair : « Il faut oser ! ».

Pour découvrir les métiers et tester son profil cliquer ici :