Le conseil et la réalisation numérique de Neoxia

Encore et toujours, le numérique recrute ! Et cette fois-ci, le Journal de l’emploi s’est intéressé au conseil et au développement des services digitaux des petites et grandes entreprises, en recevant Gilles Mergoil, président et fondateur de Neoxia, un cabinet de conseil et de réalisation IT.

Une entreprise qui se développe

Créé à Paris il y a 18 ans, Neoxia est un cabinet de conseil et de réalisation de services digitaux pour des clients variés tel qu’Auchan, le ministère de l’éducation nationale, Chanel ou encore l’UNESCO. Depuis, l’entreprise s’est ouverte à l’international avec une agence à Casablanca, au Maroc, inaugurée en 2008. Avec un total de 105 collaborateurs, dont 60 à Paris et 45 à Casablanca, Neoxia s’agrandit avec la création d’une nouvelle agence à Grenoble ainsi que l’ouverture, dans un futur proche, d’une antenne à Bordeaux.

Trois activités principale se distinguent chez Neoxia. Tout d’abord une activité de conseil, appelée Business technology consulting, qui imagine l’avenir du business digital de leurs clients. Ensuite, une activité de conception, appelée Digital factory, qui, à la suite du conseil, consiste au développement des services imaginés en amont. Enfin, une activité liée au cloud, appelée Devops & cloud services, qui consiste à l’infogérance des infrastructures cloud de leurs clients.

Une entreprise qui recrute

Suite à cette expansion géographique de ses activités, Neoxia est à la recherche d’une vingtaine de nouveaux talents pour ses bureaux français de Paris, pour la moitié d’entre eux, Grenoble et Bordeaux, pour l’autre. Les personnes recherchées sont des technophiles qui ne sont pas nécessairement des ingénieurs, avec une appétence pour la communication et un attrait pour les secteurs d’activités des clients de l’entreprise. Les postes à pourvoir sont variés avec des UX designers, des développeurs, des devops, pour le cloud, des product owners ou encore des scrum masters. Tous ces métiers sont en CDI et accessible pour des profils junior et/ou senior, selon la profession souhaitée.

Si ces métiers vous intéresse, vous pouvez postuler directement sur le site internet de Neoxia.