Le recrutement des métiers de l’environnement avec Stepstone France

En pleine croissance, le secteur de l’environnement recrute sur tous les types de métiers, qu’ils soient verts ou verdissants. Pour faire un point sur ce recrutement, le Journal de l’Emploi a reçu Ludivine Ziegler, responsable marketing de Stepstone France, spécialiste du recrutement en ligne.

Un secteur qui recrute

Leader européen du recrutement en ligne, la plateforme Stepstone, présente en France sous le nom de Stepstone France, propose 8000 offres d’emploi, tous profils et tous secteur confondus. En déposant un CV sur leur site internet, l’utilisateur a accès à de nombreuses offres d’emploi, qu’il est possible de trier selon ses critères. Si les secteurs du commerce, du transport et de la logistique recrutent, celui de l’environnement possède également son lot de postes à pourvoir.

Dans le domaine de l’environnement, deux types de métiers se distinguent, les métiers verdissants et les métiers verts. Le terme est surprenant mais la définition des métiers verdissants reste simple, ce sont des professions classiques ayant acquis une compétence environnementale, en plus de ses compétences traditionnelles. Les métiers verts, quant à eux, sont des professions dont l’activité concerne exclusivement l’environnement, c’est-à-dire, la protection et la préservation de la biodiversité, la transition écologique ou encore la manipulation de matériaux écologiques spécialisées, tel que des matériaux d’isolation.

Pour ce qui est du recrutement, 2700 offres d’emploi dans les métiers verts ont été diffusées depuis le début de l’année. Ce chiffre peut paraître dérisoire mais ce secteur est jeune et nécessite du temps pour se développer. Avec 8% de croissance par rapport à l’année dernière, l’offre des métiers verts est appeler à croître d’année en année. En plus des entreprises du privée, la fonction publique propose également de nombreux postes verts tel que des agents de maîtrise de l’environnement. Avec 80% de CDI, principalement dans les régions d’Île-de-France, d’Auvergne-Rhône-Alpes et des Pays de la Loire, les métiers verts concernent principalement les techniciens et les ingénieurs.

