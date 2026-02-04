2026 : les grands défis RH avec Alternego

Transparence des salaires, mixité dans les instances dirigeantes, santé mentale des salariés, intelligence artificielle voilà les grands défis RH… L’année 2026 s’annonce comme un tournant majeur pour les entreprises françaises. Marie Donzel, directrice associée du cabinet Alternego, est l’invitée du Journal de l’Emploi. Elle décrypte les transformations RH à venir et les enjeux sociaux auxquels dirigeants et salariés devront faire face.

Transparence salariale : un chantier incontournable pour les entreprises



Parmi les réformes majeures attendues, la directive européenne sur la transparence salariale occupe une place centrale. Car sa transposition en droit français n’est pas encore effective. Marie Donzel est claire : les entreprises ont tout intérêt à anticiper.

L’objectif de cette directive est explicite : réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, qui persistent malgré des années de politiques volontaristes. Aujourd’hui encore, l’écart global de rémunération reste supérieur à 20 %, avec une part inexpliquée qui peine à se résorber.

Au-delà de la crainte des tensions internes, la transparence salariale apporte un bénéfice structurant. En effet, elle oblige les entreprises à objectiver la valeur du travail. Cela passe par un travail de fond sur la pesée des postes. Mais également la cartographie des compétences et l’alignement des rémunérations à niveau et valeur équivalents. Un véritable chantier RH, mais aussi un levier de confiance et d’équité.

Égalité femmes-hommes : faire tomber le plafond de verre des Come

Autre échéance clé : la loi imposant 30 % de femmes dans les comités exécutifs et de direction d’ici 2026, avant un objectif de 40 % en 2030. Contrairement aux conseils d’administration, ces postes relèvent du top management opérationnel, avec des parcours internes et des trajectoires de carrière longues.

Pour Marie Donzel, ces lois sont essentielles : elles créent des effets de cliquet durables. Une fois la mixité installée, il devient impensable de revenir en arrière. Malgré un contexte de backlash sur les questions d’égalité, les chiffres restent parlants : pour 100 hommes promus, seules 87 femmes le sont. La marge de progression est donc réelle.

Santé mentale et risques psychosociaux : une vigilance accrue en période de crise

Dans un contexte de crise économique, de plans sociaux et de tensions géopolitiques, la santé mentale des salariés devient un enjeu stratégique. Pour Alternego, les risques psychosociaux doivent être abordés comme n’importe quel autre risque d’entreprise : anticipés, évalués et maîtrisés.

Burn-out, désengagement, atteinte à la réputation, pertes de talents ou retrait d’investisseurs : négliger la santé mentale peut avoir des conséquences juridiques, financières et humaines majeures. La prévention reste la meilleure réponse, même si des dispositifs de remédiation peuvent amortir les chocs.

Intelligence artificielle : un enjeu relationnel sous-estimé

Enfin, Marie Donzel alerte sur un angle mort du débat autour de l’intelligence artificielle. Au-delà de la question de l’emploi, c’est la qualité des relations de travail qui est en jeu. Le numérique crée de la distance, parfois de la conflictualité, et l’IA pourrait accentuer ces tensions si elle est déployée sans cadre ni régulation.

Pour 2026, le message est clair : les transformations technologiques doivent s’accompagner d’un travail sur le dialogue social et les relations humaines.