Learning Boost : une startup du Corner de l’Innovation

Lors du Salon Learning Technologies Jérôme Joinet, a reçu Rodolphe Torquat, directeur général de Learning Boost. A travers son témoignage, vous découvrirez la vision et les ambitions de cette startup prometteuse.

Learning Boost s’est fixé pour mission d’aider ses clients à mieux comprendre leurs apprenants. Ainsi il évalue leur progression sur les compétences cruciales pour leur organisation. Il mette également en place des actions de formation efficaces, tout en mesurant leur impact.



Contrairement à certaines startups axées sur l’intelligence artificielle. Learning Boost a opté pour un modèle plus simple mais tout aussi efficace. En se concentrant sur les besoins réels des entreprises et des organisations, la startup propose des solutions concrètes et pragmatiques, adaptées à chaque contexte spécifique.



Le Corner de l’Innovation



Partie intégrante du « Corner de l’Innovation », Learning Boost bénéficie du soutien et de la visibilité offerts par Centre Inffo. Cette plateforme lui permet de diffuser sa proposition de valeur et de s’associer à d’autres startups œuvrant dans le domaine de l’emploi et de la formation. Cette collaboration favorise l’émergence de synergies et d’initiatives novatrices, contribuant ainsi à dynamiser le secteur de la formation professionnelle.

Demain TV était présent tout au long du salon pour vous proposer des rencontres avec des chefs d’entreprises, des consultants et des formateurs.