Handicap et métier d’agriculteur : le défi de Kévin Courtinel

Dans ce nouvel épisode de Parole d’Agriculteur, nous sommes allés à la rencontre de Kévin Courtinel, éleveur laitier dans la Loire. Victime d’un grave accident un an après son installation, il a perdu un bras et une main. Ce drame aurait pu le faire renoncer à son métier.

Et pourtant, il a choisi de tout reconstruire. Depuis sa ferme d’Estivareilles, il raconte comment il a relancé une exploitation de 60 hectares. Il livre aujourd’hui plus de 500 000 litres de lait par an.

Une ferme repensée, une vocation intacte

À force de persévérance, Kévin a repris les terres familiales, réorganisé les bâtiments, obtenu à nouveau des quotas laitiers, et investi dans un robot de traite. Chaque étape a été un combat, notamment pour prouver sa capacité à travailler en autonomie malgré le handicap.

Son système est aujourd’hui à la fois performant et adapté à ses contraintes physiques. Il veille à préserver son équilibre personnel, en consacrant du temps à sa famille et en s’appuyant sur un salarié pour les gestes les plus complexes.

Son approche se distingue aussi par une grande attention portée à l’environnement et au bien-être animal. Il privilégie des pratiques raisonnées, en cohérence avec ses valeurs profondes.

Ce reportage est réalisé en partenariat avec Cerfrance, premier réseau associatif de conseil et d’expertise comptable. Présent partout en France, Cerfrance accompagne plus de 320 000 clients à chaque étape de leur projet : gestion, stratégie, développement ou transmission.