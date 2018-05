« T’inquiète… je gère » avec Hugo Bravo et Diego De Sousa de Be Bike

Étudiants en première année de BTS négociations et relations clients de l’École nationale des professionnels de l’automobile, Hugo Bravo et Diego de Sousa ont créé une mini-entreprise dans le cadre du programme « Entreprendre pour apprendre ».

Une mini-entreprise est une véritable entreprise. Mais sa durée d’existence est limitée à une année. En effet, cette création d’entreprise se fait dans le cadre scolaire avec les enseignants et le programme « Entreprendre pour Apprendre ». Be Bike, l’entreprise créée par Hugo, Diego et quatre autres étudiants de Garac à Argenteuil, conçoit des housses pour les deux roues et un système de dégagement d’urgence pour les motards. De plus, la création de cette mini-entreprise permet à Hugo et Diego d’appréhender le milieu de l’entreprise. Cela leur a aussi donné l’envie de monter plus tard leur propre société dans le secteur automobile.