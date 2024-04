Le secteur du funéraire recrute !

Dans la dernière édition du Journal de l’Emploi, présenté par Jérôme Joinet, une entreprise française innovante, GPG de Granit, était présente sur le plateau. Cette société, dirigée par Alexis Jubert, est à la pointe de la conception de monuments funéraires. Offrant des solutions innovantes et personnalisées pour répondre aux besoins des familles endeuillées.

Spécialisée dans la conception de monuments et de pierres tombales, l’entreprise se positionne en tant que fournisseur B to B. Collaborant ainsi étroitement avec les pompes funèbres et les marbriers indépendants. Cette orientation stratégique lui permet de répondre efficacement aux besoins spécifiques des familles endeuillées à travers des produits et des services personnalisés.



Le marché du funéraire, pesant actuellement 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France, est en constante évolution. Il est notamment alimenté par une démographie vieillissante. Avec environ 6’000 entreprises, principalement des PME, opérant dans ce secteur, la concurrence est forte et l’innovation devient un facteur clé de différenciation.



L’innovation au cœur de GPG de Granit



Une des initiatives majeures de GPG de Granit réside dans son adoption de l’intelligence artificielle (IA). Reconnaissant le potentiel de l’IA pour améliorer la productivité et l’efficacité, l’entreprise a intégré cette technologie à ses processus de production.



Au-delà de son engagement envers l’innovation technologique. GPG de Granit met l’accent sur l’accompagnement des familles endeuillées à travers des moments difficiles. C’est avant tout un métier humain ! Alors si vous voulez en découvrir plus sur le métier du funéraire rendez-vous sur https://www.gpggranit.com/