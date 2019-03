« T’inquiète… je gère » avec Mathieu Odringe Lukasi de GobUse

GobUse, une entreprise de recyclage des gobelets

Après un bac technologique, Matthieu a obtenu un BTS assistance de gestion et licence de création d’entreprise en alternance. C’est donc naturellement qu’il a créé son entreprise et fondé GobUse. C’est lors d’un stage en entreprise et en observant le comportement de ses collègues que lui est venu l’idée de GobUse. GobUse produit une borne fabriquée, installée et ramassée par des travailleurs en situation d’handicap. Cette borne permet la collecte de l’ensemble des gobelets plastiques usagés présents dans les établissements privés et publics. Ces gobelets plastiques sont ensuite recyclés en une matière première secondaire destinée à la fabrication d’objets du quotidien via des imprimantes 3D. Jeune entrepreneur issu de la diversité, Matthieu porte la volonté d’agir dans la transition vers le zéro déchet et aussi dans lutte contre l’exclusion.

