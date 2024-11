LES MÉTIERS DE DEMAIN : la Cybersécurité

L’émission présente aujourd’hui les métiers de la Cybersécurité :

Le secteur de la cybersécurité est en pleine expansion et devrait continuer à croitre dans les années à venir. Avec l’augmentation des cybermenaces et la numérisation croissante des entreprises, la demande pour les professionnels qualifiés est en forte hausse, offrant ainsi de nombreuses opportunités d’emploi.

C’est quoi la Cybersécurité ? Quelle sont les différentes formations disponibles et les niveaux exigés pour travailler dans ce domaine ? Quel avenir se dessine pour le secteur de la cybersécurité ? Quels sont les enjeux de la cybersécurité pour les entreprises ? Protection des données, conformité réglementaire, réputation de l’entreprise…

Pour répondre à ces question Florence Duprat reçoit dans cette édition :

– Nicolas SABBEN, Directeur pédagogique de Guardia Cybersecurity School

– Leelou LEROUGE et Pierre MOUTIERS, deux étudiants en 3ème année de Bachelor en Cybersécurité

– David OFER, Président de la Fédération française de la Cybersécurité et Président de la société Euro Cyber Group

– Vincent SENETAIRE, Enseignant et ingénieur en Cybersécurité Systèmes & Réseaux, livre « LA CYBERSECURITE DE ZERO » (ED. Eyrolles)

– Ferroudja KACI, Responsable du développement des services au public au CIDJ, centre d’information et de documentation jeunesse est une association française créée en 1969 par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Chaque mois, un thème est abordé avec des éclairages et solutions pratiques. « Les métiers de demain » vise à offrir une perspective globale sur l’actualité des différentes professions, tout en soulignant les grandes tendances par secteur d’activité.

L’émission explore les tendances par secteur : Technologie, industrie, santé, agriculture, musique, artisanat et bien d’autres métiers…

A propos de l’émission « Les Métiers de Demain »

C’est un Talk-Show de 58 minutes , sous forme de table ronde avec 3/4 experts, et deux témoins, diffusée sur DEMAIN TV et Ma Chaine Etudiante (MCE en partenariat avec Ouest France).

Ces émissions animées par Florence Duprat, vous sont proposées et sont produites par Patricia Allouche, Présidente et fondatrice de Médiavoice Consulting.

Une émission idéale pour les étudiants, les personnes en reconversion, les jeunes entrepreneurs (de 16 à 50 ans et +). L’objectif de cette émission, est de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à des carrières d’avenir, éveiller leur intérêt et développer leur passion pour ces professions.

