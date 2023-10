Le Journal de la Formation avec l’Institut NEMO

Pierre BITANE, fondateur et directeur de l’Institut Nemo est l’ivité de cette édition du journal de la formation. Nous faisons le point avec lui sur les métiers de la logistique et du transport et surtout nous découvrons ce centre de formation. L’ Institut Nemo est une école spécialisée dans le transport et la logistique.

Avec le CFA Institut Nemo, vous êtes formés à exercer dans les secteurs de la logistique, du transport et de la distribution. Des domaines en constante recherche de professionnels qualifiés !

Ce centre de formation en plein cœur de Paris, vous permet de suivre une formation diplômante ou qualifiante, avec des cursus du niveau CAP au BAC+5. Des formations ouvertes à différents types de profils (étudiants, salariés, en recherche d’emploi, en reconversion….). Elles ont toutes en commun de vous permettre une insertion rapide sur le marché de l’emploi.