VISIONS N°43 – Finance verte : et si on changeait les règles du jeu ? Avec Bruno Boggiani

Comment la finance verte peut-elle prendre plus d’importance dans le paysage économique ?

Qu’est-ce qui motive les entreprises, les investisseurs et les institutionnels à y adhérer ?

Dans cette édition de Visions – un monde du travail en mutation, @LaureBrignone reçoit Bruno Boggiani, expert en Risque et en ESG. Bruno Boggiani est conseiller financier et CEO de Strateggyz, une société de conseil en investissements financiers, notamment sur des produits structurés, et dans la finance durable.

Ancien administrateur de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (la CNCIF) et fort d’une carrière dans la finance de marché, Bruno a su anticiper l’importance de la finance verte en lançant le média Green Finance en 2018 à destination des institutionnels (caisses de retraite, mutuelles et assurances).

Après avoir redéfini ce qu’est la finance verte, nous explorons avec lui ce qui motive les entreprises à intégrer ces critères dans leur stratégie, puis nous analysons le rôle clé des investisseurs et des institutionnels.

Un épisode pragmatique et inspirant pour mieux comprendre comment la finance verte peut transformer le secteur financier mais aussi influencer positivement l’économie globale. Et qui vous donnera, je l’espère, l’envie d’y contribuer !

Pour retrouver Bruno Boggiani

Sa société Strateggyz,

Son média Green Finance

et son Compte LinkedIn https://www.linkedin.com/in/bruno-boggiani-906441174 –

Pour écouter l’épisode en version podcast :

uneetincelle.fr/finance-verte-et-si-on-changeait-les-regles-du-jeu-bruno-boggiani/

Pour suivre l’émission et le podcast sur Instagram :

Pour découvrir le podcast et ses autres épisodes : uneetincelle.fr/podcast/