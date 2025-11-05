Demain! est
Paroles d'agriculteur

L’Auberge paysanne d’Ally : un demi-siècle de solidarité et de saveurs au cœur de la Haute-Loire

le 05/11/2025 - Durée 5 minutes

Depuis plus de 50 ans, l’Auberge paysanne d’Ally allie convivialité, produits locaux et engagement collectif pour faire vivre son territoire rural.

L’Auberge paysanne d’Ally : une aventure humaine et collective

Née à la fin des années 1960 dans le petit village d’Ally, en Haute-Loire, l’Auberge paysanne est avant tout une histoire de femmes et d’hommes unis par la volonté de ne pas subir la désertification de leur territoire. En 1968, alors que les fermes ferment et que les jeunes s’en vont, un groupe d’agriculteurs décide d’agir. Leur idée : créer un lieu de vie et de travail collectif où les produits de leurs fermes deviendraient le cœur d’une cuisine simple et authentique.

Travailler ensemble pour vivre mieux

À l’origine, sept familles d’agriculteurs unissent leurs forces pour ouvrir une auberge dans un ancien hôtel du village. Le concept séduit : un menu unique, composé de produits fermiers, servi dans une ambiance conviviale. Très vite, l’endroit devient un point de rencontre incontournable. >de ce fait, l’auberge, trop petite, est reconstruite. Cinq familles vont jusqu’à apporter leurs propres pierres pour ériger ce symbole d’une ruralité qui se relève.

Apprendre, s’adapter, transmettre

Les débuts ne sont pas sans difficultés. Les associés tâtonnent, expérimentent, se forment. L’un d’eux se souvient : « Chaque erreur a été l’occasion d’apprendre et de renforcer le collectif. » Au fil du temps, des règles de fonctionnement sont établies, les responsabilités partagées, et la rigueur devient le ciment du groupe.

Dans les années 1990, pour répondre aux nouvelles normes sanitaires, ils construisent un atelier de transformation. L’auberge se professionnalise, développe la vente directe et participe aux marchés régionaux. Cette diversification assure sa pérennité et renforce les liens avec les producteurs locaux.

S’ouvrir aux nouvelles générations

Le collectif s’est élargi au fil des ans, intégrant de nouveaux profils venus d’horizons différents : cuisiniers, artisans, jeunes agriculteurs. Une mixité sociale assumée qui apporte un souffle neuf. « Cela nous a évité de nous enfermer dans une seule catégorie professionnelle », confie l’une des associées. Cette ouverture permet aussi d’enrichir la carte du restaurant et de développer une activité traiteur.

Même la crise du Covid n’a pas entamé la dynamique : le groupe a su rebondir en lançant la vente de viande et de charcuterie en ligne, et un service de livraison à domicile.

Garder son âme et son exigence

Aujourd’hui, l’Auberge paysanne d’Ally reste fidèle à sa philosophie : proposer des produits locaux, sans conservateurs, issus d’un travail collectif. Pour Emmanuel, cuisinier devenu associé, « la qualité et la transparence sont nos plus grandes fiertés ».

Les secrets de cette longévité ? De la rigueur, de l’humour, une grande solidarité, et la volonté de transmettre. Le livre d’or de l’auberge le résume à merveille : « Cette auberge a une âme. »

Paroles d’Agriculteur avec Cerfrance

Ce reportage vous est proposé en partenariat avec Cerfrance, premier réseau associatif de conseil et d’expertise comptable. Présent partout en France, il accompagne les entrepreneurs dans la gestion, la comptabilité et la stratégie d’entreprise. Avec plus de 320 000 clients et 720 agences, Cerfrance intervient dans tous les secteurs, de l’agriculture au commerce en passant par l’industrie. Son rôle : conseiller et soutenir les dirigeants à chaque étape de leur activité, y compris en période de turbulence. Paroles d’Entreprise donne la parole aux entrepreneurs qui font face aux défis concrets de leur métier.

