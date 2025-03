L’alternance: tremplin pour l’égalité des chances et l’emploi !

La Conférence des Directeurs des Écoles Françaises de Management (CDEFM) a publié une enquête sur l’alternance à laquelle ont répondu plus de 7 400 alternants issus de 27 écoles de management.

Dans cette édition, nous recevons Alexandre de Navailles, Directeur Général de KEDGE Business School et Responsable de la commission Apprentissage de la CDEFM, la Conférence des Directeurs des Écoles Françaises de Management. Il nous présente les principaux enseignements de cette étude.

L’alternance : un levier majeur pour l’inclusion sociale.

En effet, 64% des étudiants n’auraient pas choisi leur formation sans l’alternance et 76 % de ces derniers n’auraient pas pu financer leurs études sans ce dispositif, soit 48% de la totalité des étudiants interrogés. Par ailleurs 52 % des étudiants alternants soulignent la nécessité de percevoir un salaire pour poursuivre leur parcours. En outre, avant d’entrer en alternance, 27 % des répondants étaient boursiers et 73% avaient recours à des emplois rémunérés pour financer leurs études ou leurs frais de vie. Le financement reste de loin le critère le plus important pour les étudiants dans leur choix de l’alternance. 36% des étudiants ont placé ce facteur en tête de leurs raisons de choisir cette voie, et 73 % parmi les trois principaux critères

L’alternance : un sésame pour l’emploi

Au-delà de son impact financier, l’alternance répond aux attentes des étudiants en termes de professionnalisation et d’insertion professionnelle. La totalité des étudiants en alternance estiment que leur expérience facilitera leur entrée sur le marché du travail et près de 98 % déclarent que cette expérience leur a permis d’affiner leur projet professionnel. Autre fait marquant, plus d’un étudiant sur trois en milieu ou fin de parcours d’alternance a déjà reçu une proposition d’embauche de son employeur. Cela souligne ainsi la pertinence de ce dispositif face aux défis de l’emploi des jeunes, signe que l’apprentissage est bien plus qu’une solution économique, c’est un tremplin vers le monde professionnel.

Face aux tensions sur le marché du travail, aux défis de la jeunesse et à l’urgence de renforcer les passerelles entre les formations et l’emploi, l’alternance apparaît donc comme une solution structurante. Il ne s’agit pas seulement d’un outil éducatif ou économique, mais d’un véritable investissement dans l’avenir.

« Les résultats de l’enquête sont sans appel : ce dispositif est un maillon essentiel de l’ascenseur social, ouvrant les portes des formations d’excellence à des jeunes qui, sans cela, seraient contraints de renoncer à leurs ambitions. Il offre également une réponse immédiate et durable à la pénurie de talents que connaissent de nombreuses entreprises, particulièrement les PME et TPE. », souligne Alexandre de Navailles, responsable de la commission Apprentissage de la CDEFM et directeur général de KEDGE Business School.

A propos de la CDEFM

Créée en mars 2021 par six écoles (Audencia, EDHEC, ESCP, ESSEC, HEC et SKEMA), la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises de Management (CDEFM) regroupe 37 des plus grandes écoles de management françaises, toutes reconnues par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et délivrant au moins un diplôme valant grade de master. Sa mission première est d’être leur porte-parole auprès de l’État, de l’Union Européenne, des associations d’étudiants et d’employeurs, des organismes d’accréditation nationaux et internationaux et des autres instances internationales compétentes en matière d’enseignement et de recherche. La CDEFM a également pour mission de réaliser des actions ou démarches pédagogiques, de recherche ou de conseil en matière d’enseignement et de recherche. Elle a la responsabilité de représenter les intérêts communs des établissements et écoles délivrant des diplômes de management reconnus par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.