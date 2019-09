Business Club de France des Entrepreneurs : Aziz Senni, l’entrepreneur à la conquête de l’Afrique

« C mon taxi », l’entrepreneuriat au-delà des frontières

Aujourd’hui, la flotte mise à disposition des chauffeurs de taxi à Dakar se fait vieille et les chauffeurs ne sont pas propriétaires. Pour remédier à ce problème, Aziz Senni, entrepreneur, est parti à la conquête du continent africain en proposant une solution « C mon taxi ». Créée en 2015, cette entreprise, aide les chauffeurs à devenir propriétaires de leur outil de travail. Mais ce n’est pas tout, en plus de mettre du matériel à disposition, « C mon taxi » dispense des formations pour devenir entrepreneur taxi. Il nous en parle dans ce nouveau numéro de Business Club de France des Entrepreneurs.

Le médiateur, une solution de confiance pour les entreprises

Pour ce nouveau rendez-vous du médiateur, Pierre Pelouzet met en lumière cette solution pour venir en aide aux entreprises. Retard ou non-paiement des clients, rupture de contrat, vol de propriété intellectuelle… Le médiateur des entreprises vient en aide aux entreprises et aux organisations publiques afin de résoudre gratuitement les litiges. Une solution de confiance qui facilite la vie.

