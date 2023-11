Salon Paris pour l’emploi

Jeudi 23 novembre 2023 et vendredi 24 novembre 2023 de 10 h à 18 h se tiendra le salon Paris pour l’emploi sur la Place de la Concorde dans le 8ᵉ arrondissement de la capitale.

Lors de ce salon, 500 employeurs seront présents. Il y aura des entreprises de service à la personne comme ABC puériculture, d’administratif comme la DSI d’Île-de-France ou même d’ingénierie avec Apave. Il y aura aussi des entreprises de commerce telles qu’Aldi, Gemo ou Leroy Merlin. Côté sécurité, La Police Municipale et même des entreprises de la filière aéronautique seront présents.

Sur le salon Paris pour l’emploi, les candidats pourront se présenter aux entreprises. Ceci leur permettra de réseauter, voire postuler dans des sociétés. Sur place, il y aura des opportunités de CDI, CDD et stage ou alternance pour une formation. Les candidats auront aussi l’occasion de faire des ateliers pour se présenter à l’oral. Ils pourront alors bénéficier de conseil pour la rédaction du CV et de la lettre de motivation.

L’entrée est libre et gratuite, mais pour plus d’informations rendez-vous sur le site de l’événement. Vous pouvez aussi créer un compte et déposer votre CV pour plus visibilité. Ceci vous permettra par ailleurs de participer virtuellement au salon.

Cet événement est organisé par Carrefour pour l’emploi qui est reconnu d’utilité publique avec la participation de La Préfecture de Paris et Défi Métiers.