La Cité du Goût et des Saveurs : qu’est-ce que c’est ?

La Cité du Goût et des Saveurs a été créée en 2005 par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Côtes-d’Armor. C’est un service, un outil au service de l’artisanat alimentaire, des artisans et du territoire. Véritable observatoire des tendances et laboratoire d’innovations, elle porte haut et fort les couleurs et les valeurs de l’Artisanat des métiers de bouche. Elle imagine aussi des solutions pour développer l’activité économique locale. A ce jour 14 départements bénéficient d’une Cité du Goût et des Saveurs. Bientôt 15 autres cités rejoindront le réseau.

Les Objectifs

La Cité du Goût et des Saveurs mène des actions concrètes au service des territoires.

-Elle accompagne et aide au développement des entreprises artisanales alimentaires. Ces sont des actions collectives autour des métiers et des suivis techniques.

-Elle assure la promotion de l’artisanat alimentaire. C’est un relais entre artisans et grand public.

-Enfin elle forme les professionnels du secteur : formations techniques, nutrition santé et animations culinaires.

Pour en savoir plus

La qualité de l’alimentation, la traçabilité des produits, la réduction de l’impact environnemental et la valorisation des ressources locales sont des sujets qui vous interpellent. Alors la Cité du Goût et des Saveurs devrait vous intéresser. Louis Noel président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor, présente en détail cette Cité dans Label Entreprise.

Label Entreprise, l’émission des artisans

Tous les premiers lundis du mois, Label Entreprise met à l’honneur l’artisanat et les artisans. Pour cela, Label Entreprise présent des parcours d’artisans. Elle met aussi en lumière des initiatives des Chambres de Métiers et de l’Artisanat. Cette émission est réalisée en partenariat avec l’APCMA. Alors, découvrez les portraits d’artisans dans Label Entreprise.