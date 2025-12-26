Demain! est
Location Studio

Documentaire: L’Appel de la Mer 2026, Histoire du Grand Delta

Emission du 26/12/2025 - Durée 26' minutes

Plongez dans le coeur battant du Grand Delta de la rivière des Perles (Guangdong – Hong-Kong – Macao). Un territoire où la mer n’est pas une frontière, mais un Horizon d’innovation et de passion.

Ce documentaire en immersion nous emmène au-delà des chiffres et des gratte-ciels, à la rencontre de celles et ceux qui dans l’humilité et la persévérance, tissent l’avenir de la région.

« L’appel de la mer » propose un voyage sensoriel et humain.
Nous suivrons Anze, votre guide curieux et discret à la découverte d’histoires authentiques, qui parlent d’engagement d’ingéniosité et de lien à la nature.

