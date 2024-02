Les Bienveillants au service de l’accompagnement domiciliaire

Jérôme Joinet s’entretient avec Houda Karaouli, Directrice Déléguée chez Les Bienveillants pour cette édition de Focus Métiers lors du Salon des Services à la Personne.

Les Bienveillants, c’est une structure spécialisée dans l’accompagnement à domicile des personnes dépendantes. Il s’agit donc des personnes âgées et handicapées, adultes ou enfants en Île-de-France. Cette entreprise vient en aide aux personnes accompagnées, mais aussi à leurs familles, au personnel et aux aidants.

Cette entreprise est mandataire, ce qui permet aux personnes accompagnées d’être des particuliers employeurs. L’entreprise organise et coordonne ensuite les interventions, veillant à la qualité des services fournis.

Les Bienveillants compte pallier la pénurie de personnel

Les Bienveillants font face à des difficultés de recrutement. Ceci à cause du manque de valorisation de la profession, du manque de valorisation des salaires et horaires de ces métiers. Pour y faire face, Les Bienveillants s’efforcent d’optimiser les emplois du temps et les lieux d’intervention. La société facilite ainsi les déplacements des auxiliaires de vie.

Pour pallier tous ces problèmes, Les Bienveillants lance des franchises. Il y a eu l’ouverture de la première agence en franchise dans le 7ᵉ arrondissement de Paris et il y aura 50 agences supplémentaires d’ici à cinq ans en Île-de-France. Ce projet de développement s’accompagnera alors d’un nombre conséquent de recrutements. Pour en savoir plus sur les opportunités à venir, vous pouvez visiter leur site web.

Demain TV en partenariat avec la Fédération CFTC Santé Sociaux était présente tout au long du salon pour vous proposer des rencontres avec des salariés, des chefs d’entreprises et des politiques.