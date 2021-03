Tambour Battant: Quand le corps se rebiffe!

Dans cette édition Tambour Battant, Antoine Spire et Patrick Tudoret , vous proposent un focus sur le corps!

1) En première partie d’émission ils reçoivent pour l’Entretien:

Noëlle CHATELET, universitaire et écrivaine, auteure notamment de « Laisse courir ta main » (Éd. du Seuil) et de « Le baiser d’Isabelle » (Éd. du Seuil ).

Noëlle Chatelet s’est rendu compte que toute son œuvre tournait autour du corps ; elle organise un dialogue avec son corps comme l’autre d’elle même dans « Laisse courir ta main ». Avec tous les participants de l’émission, on voit les différentes sciences humaines converger pour cerner le langage du corps que la psychanalyse dévoile particulièrement.

2) En deuxième partie d’émission Tambour Battant vous propose un débat « Le Gril » entre:

Fabienne MARTIN-JUCHAT, enseignante chercheuse en information & communication à l’univ. de Grenoble 3, auteure de » L’aventure du corps » (Éd. PUG),

contre

Patrick LANDMAN, psychiatre et psychanalyste, auteur notamment de » Tous hyperactifs ? » (Éd. Albin Michel ).

3) Et pour conclure l’émission le Grand témoin est:

Bernard ANDRIEU, professeur de philosophie à l’Université de Paris-Descartes , co-auteur de « Manuel d’émersiologie, apprends le langage du corps », directeur du « dictionnaire du corps » (Éd. CNRS ).