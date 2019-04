PSYCHODON : Tous à l’Olympia pour dire stop au tabou sur les maladies psychiques !

Le Psychodon, c’est le 12 juin prochain à l’Olympia. Une grande soirée festive et caritative avec comme parrain Yannick Noah. Une mobilisation citoyenne pour lutter contre les maladies psychiques.

En France, 12 millions de personnes sont atteintes d’un trouble psychique. C’est près d’un français sur cinq qui souffre de dépression, de troubles bipolaires ou encore de schizophrénie. L’association Psychodon souhaite répondre à cette urgence en rassemblant, professionnels, associations ainsi qu’artistes lors d’une soirée qui s’annonce déjà spectaculaire !

Aujourd’hui les troubles psychiques ne représentent que 4% du budget alloué à la recherche concernant la santé mentale. La France est donc en retard par rapport à ses voisins européens. La Finlande consacre par exemple 10% de son budget à ce domaine.

Mobilisés contre les maladies psychiques

C’est pourquoi l’association Psychodon organise le 12 juin prochain, à l’Olympia, une soirée exceptionnelle pour mobiliser les citoyens face à ces maladies. Yannick Noah est le parrain de cette édition 2019. Il sera notamment entouré des Fatals Picards, de Dave, de Chimène Badi ou encore d’Oldelaf. Ensemble, ils « donneront la voix » pour soutenir l’appel aux dons.

Venez soutenir l’association en réservant dès maintenant votre billet. Chaque fauteuil réservé permettra de reverser au Psychodon le montant de votre place. Trois catégories de prix sont réservables : 15 €, 45 € et 75 €. Les donateurs pourront également choisir vers quels champs d’actions leur don sera reversé. Les trois domaines sont : la recherche thérapeutique, médicamenteuse et technologique, l’accompagnement des malades et de leur entourage. Et enfin la prévention, grâce aux associations et aux actions sur le terrain.

Si vous voulez participer à cet évènement et soutenir le Psychodon, rendez-vous sur le site de l’Olympia www.olympiahall.com, pour réserver vos places. Ou bien dans les points de vente habituels. Vous pouvez également soutenir l’association grâce au site www.psychodon.org