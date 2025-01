ATOUT SÉNIOR : Un programme de reconversion pour le +en de 50 ans Île-de-France

Benjamin Mathey, directeur du À propos d’Ifocop , est l’invité de cette édition du journal de l’emploi. Il nous présente le programme Atout Séniors, un programme expérimental mis en place avec France Travail. En effet, l’emploi des séniors se doit d’être une priorité en France. Notre pays est un des mauvaise élève de l’europe en matière du taux d’emploi des + 50 ans (58% contre 64%).

De plus le vieillissement de la population active est une tendance majeure : D’ici 2030, 1 actif sur 3 aura plus de 50 ans. En 2025, une partie des Millennials sera classée parmi les seniors du monde professionnel. Pourtant L’âgisme, une des discriminations les plus répandues et invisibles, persiste dans le recrutement. Il faut que les choses changent ! Le journal de l’emploi vous propose régulièrement des émissions vous proposant de découvrir des initiatives ou des bonnes adresses.

A propos d’Atout Séniors

Atout Séniors est un dispositif de formation innovant de 8 mois visant à accompagner, d’ici fin 2025 en Île de France, 1 000 demandeurs d’emploi de plus de 50 ans dans leur parcours de reconversion. Ce programme propose aux seniors plus de 22 formations métiers certifiantes autour de métiers du tertiaire en tension : contrôleur de gestion, comptable, assistant et responsable RH, secrétaire assistante, assistant logistique, acheteur, manager de rayon, gestionnaire de paie, négociateur immobilier, manager de rayon, chargé de développement commercial Un objectif ambitieux Cette expérimentation débute dans les cinq centres Ifocop d’Île-de-France dès octobre 2024 et les partenaires se donnent un objectif ambitieux pour cette expérimentation qui prendra fin en 2025. Déjà 250 personnes sont inscrit dans le programme qui propose 4 mois de formation théorique et 4 mois en entreprise. Si les taux de retour à l’emploi sont supérieurs à 80%, le dispositif pourrait être déployé dans d’autres régions et s’étendre à davantage de demandeurs d’emploi seniors à partir de 2026.

À propos de France Travail

France Travail a remplacé Pôle emploi au 1er janvier 2024. France Travail est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission de service public, l’établissement s’engage à garantir l’indemnisation et l’accompagnement de toutes les personnes à la recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement de toutes les entreprises. Pour ce faire, France Travail s’appuie sur un réseau de près de 900 agences de proximité, sur 55 000 collaborateurs et sur la coopération avec tous les autres acteurs de l’emploi, de l’insertion et de la formation, réunis dans le Réseau pour l’emploi.

À propos d’Ifocop

Ifocop est un organisme de formation professionnelle pour adultes créé en 1969 par le Ministère des PME pour améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi et des salariés en reconversion. Spécialisé dans le domaine tertiaire, l’organisme conseille et forme chaque année près de 2500 personnes dont 2000 demandeurs d’emploi, et les aide à trouver le meilleur financement possible. Le modèle de formation initial d’ifocop est un modèle unique qui combine 4 mois de cours en centre et 4 mois d’application pratique en entreprise. D’autres formules pédagogiques ont ensuite été développées pour permettre aux publics jeunes et/ou éloignés des centres ifocop d’accéder à la formation : • Formule alternance : 2 jours de cours + 3 jours en entreprise par semaine, pendant 14 mois • Formule à distance en visioconférence : 3 mois de cours en télé-présentiel + 3 mois d’application pratique en entreprise. Toutes ces formules ont montré leur efficacité dans les projets de reconversion professionnelle des apprenants, avec un taux de retour à l’emploi supérieur à 80% chaque année.

L’organisme est certifié Qualiopi pour la garantie d’un engagement de qualité.