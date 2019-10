Comment financer son projet ?

Le financement d’un projet est une question cruciale. Evaluer ses besoins, les financer. « T’inquiète… je gère » propose un exemple concret de plan de financement avec Josuë Lumène, fondateur de Mytiboo. Dans cette émission, Josuë détaille les besoins pour lancer son site internet et son application. Concours, subventions, apport personnel, crowdfunding.. il passe en revue les possibilités de financement.

Mytiboo

Mytiboo est une solution de transmission vocale pour les crèches et maternelles, dédiée aux parents et aux auxiliaires de puéricultures. Elle a été conçue par Josuë Lumène, à la suite d’une expérience familiale. Pour ce projet Mytiboo, Josuë a obtenu un prix au concours Engrainages, le concours de création d’entreprises du Réseau des Grandes Ecoles Spécialisées.

Kangae un site pour jeunes entrepreneurs

Si vous avez entre 15 et 25 ans, si vous avez des envies, des idées, des projets, rendez-vous sur kangae.fr. Kangae c’est le site qui donne aux jeunes de 15 à 25 ans le goût de se lancer. Si comme Josuë, vous avez un projet, alors rendez-vous sur kangae pour bénéficier des conseils et des témoignages de jeunes entrepreneurs et d’experts. Vous pouvez aussi retrouver l’ensemble des témoignages des invités sur « T’inquiète… je gère »