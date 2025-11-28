Demain! est
01 - Le Journal de l'Emploi

Hello Masters : la plateforme qui redonne du pouvoir aux seniors

Emission du 28/11/2025 - Durée 6 minutes

Dans cette édition Jérôme Joinet reçoit Blandine Mercier, CEO et cofondatrice de Hello Masters. Hello Masters est le premier réseau social professionnel dédié aux cadres et dirigeants avec plus de 20 ans d’expérience. Un an après le lancement de la plateforme et l’émission enregistrée sur la chaine demain Blandine Mercier revient sur leur actualité.

Un réseau digital dédié aux talents expérimentés

Hello Master s’impose aujourd’hui comme la référence en ligne pour les cadres et dirigeants seniors souhaitant relancer leur carrière. Ce réseau 100 % digital accompagne des professionnels de plus de 20 ans d’expérience, dans la seconde partie de carrière,. L’objectif : leur permettre de retrouver confiance, de valoriser leurs compétences et d’identifier des opportunités concrètes. Une démarche essentielle dans un marché du travail en pleine mutation.

Une prise de conscience démographique… mais encore peu d’actions

Comme l’explique la fondatrice d’Hello Master, la France fait face à un constat incontournable : la population vieillit, l’espérance de vie augmente et l’expérience devient une ressource rare. D’ici 2030, les départs massifs risquent d’entraîner une perte de compétences et de savoir-faire critique. Pourtant, de nombreux seniors restent en transition, parfois au chômage, et peinent à trouver une place correspondant à leur valeur.

Hello Master Plus : une application innovante pour préparer les grandes rencontres professionnelles

Pour répondre à ce besoin, Hello Master lance Hello Master Plus, une application pensée pour préparer les moments clés de la carrière. Vous pourrez vous entrainer à l’entretien d’embauche, la négociation d’affaires, la reprise d’entreprise ou échange avec un investisseur. Grâce à deux agents virtuels – dont Maestro, capable d’entraîner l’utilisateur en conditions réelles – l’outil offre un accompagnement personnalisé, exigeant et non complaisant.

Un laboratoire d’innovations au service des seniors

Hello Master ne cesse d’innover en développant des dispositifs adaptés aux besoins de ses membres, notamment autour de la reprise d’entreprise ou de l’accompagnement aux transitions professionnelles. Un message fort est adressé aux seniors :
« Vous êtes la population la plus sexy du monde du travail. Votre expérience a de l’avenir. »

Pour rejoindre la communauté , découvrir leur outils votre prochaine étape professionnelle.

