Cap ou pas Cap : Pascal Haumont, d’ingénieur à conférencier

Julienne Nadin inaugure Cap ou pas Cap avec Pascal Haumont, ancien ingénieur reconverti en conférencier et humoriste, spécialiste du modèle DISC.

Cap ou pas Cap c’est parti !

Pour cette toute première édition de Cap ou pas Cap, Julienne Nadin explore les coulisses d’une reconversion atypique. L’invité, Pascal Haumont, raconte son parcours d’ingénieur à conférencier et humoriste, où il aide aujourd’hui des professionnels à améliorer leur communication grâce au modèle « DISC ».

L’émission revient sur les motivations qui l’ont poussé à changer de cap, les défis qu’il a rencontrés, et les leçons tirées de son expérience. Pascal Haumont partage également des conseils pratiques pour oser sortir de sa zone de confort et trouver un alignement avec ses aspirations personnelles et professionnelles.

À propos de Pascal Haumont :

Pascal Haumont est conférencier, showman, et auteur de plusieurs ouvrages, dont des livres sur la communication et la prise de parole en public. Passionné par les relations humaines et les outils de développement personnel, il anime des ateliers interactifs basés sur le modèle « DISC », reconnu pour améliorer la compréhension de soi et des autres.

Pour en savoir plus sur son travail et ses publications, rendez-vous sur pascalhaumont.fr.