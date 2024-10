GÉNÉRATIONS RECONVERSION 2024 le regard de Virginie Faivet, CPME (78)

Virginie Faivet, Présidente de la CPME 78 (Confédération des petites et moyennes entreprises des Yvelines) est l’invité de cette édition spéciale enregistrée à l’occasion du salon Générations reconversion 2024.

Avec elle nous faisons le point sur les métiers en tension en Île-de-France, notamment tous les métiers du numérique.

Virginie Faivet nous rappelle les enjeux actuels et nous explique l’importance de la formation et de la reconversion dans les années à venir.

Cette chef d’entreprise a, elle-même, changé d’activités dans son parcours entrepreneurial. Aujourd’hui elle est à la tête de d’un organisme de Formation StartHack qui propose notamment une formation avec Certification en marketing digital. Un domaine essentiel aujourd’hui !!

Virginie Faivet dispose d’un parcours 100% digital depuis plus de 15 ans. Elle anime des formations dans les universités, écoles, en entreprise, et auprès de dirigeants. En 2022, elle publie la 4ème édition de son livre à succès « Stratégie e-marketing », un livre pédagogique à usage pratique pour apprendre le marketing digital. pour en savoir plus cpmeparisiledefrance.fr www.starthack.fr