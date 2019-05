Forum de l’alternance 2019 : la voie royale vers l’emploi !

Les 9 et 10 mai prochain, la Cité des Sciences et de l’Industrie accueillera la 24ème édition du Forum de l’Alternance. A la clé, 10 000 contrats pros à pourvoir auprès de 90 exposants, entreprises et centres de formation. Parmi elles, le Groupe Casino, Elior, le Crédit Agricole, France Télévision et bien d’autres. Salon multisectoriel, en 2018, près de 15 000 visiteurs allant du CAP au bac+8 ont pu échanger avec des professionnels autour d’ateliers et conférences. Au programme de cette nouvelle édition, des ateliers de préparation aux entretiens avec Pôle Emploi, des conférences de la CIDJ sur les secteurs qui recrutent des alternants et bien d’autres. Entrée libre et sans pré-inscription, de 10h à 18h, station Porte de la Villette (métro ligne 7). Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’événement : www.forum-alternance.fr.